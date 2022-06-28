Доктор Марина Анатольевна Гогина.

Я врач дерматовенеролог косметолог, ведущий специалист косметолог 7 лет. Предлагаю услуги инъекционной косметологии в Москве (ботокс, биоревитализация, контурная пластика, радиесс, сферогель и др.), процедуры аппаратных методик омоложения лица и тела (смас лифтинг, фракционная шлифовка кожи), лечу людей от шрамов после ожогов и сложных операций. Считаю главным в работе свою способность вдохновлять людей и изменять их внешность в лучшую сторону.

Придерживаюсь современных методик омоложения и прислушиваюсь к каждому пациенту, помогу избавиться от возрастных изменений лица с которыми пациент обратился. Только при строгом соблюдении всех моих рекомендаций мы вместе сможем добиться потрясающего результата по изменению вашей внешности в лучшую сторону!

В арсенале моих знаний достаточно процедур что бы подчеркнуть красоту человека и выделить его из толпы — другими словами, мой опыт позволяет справиться с проблемами лица применяя комплекс косметологических методик в борьбе с возрастными изменениями кожи. Хотите стать моложе? Я не сделаю Вам процедуры если уверена что они не помогут! В своей практике я использую косметологические методики от которых действительно будет результат.

Приглашаю Вас на консультацию в комфортную и оборудованную всем необходимым клинику косметологии, будьте готовы выглядеть и чувствовать себя сногсшибательно!