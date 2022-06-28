Косметолог Марина Гогина

Свяжитесь по телефону

+7 (952) 166-5337

Наша почта

info@www.marigospb.ru

Записаться

Инъекционная косметология

Омоложение лица
уникальными инъекционными методиками

Окунитесь в приятную атмосферу и уютную обстановку нашей клиники. Квалифицированный специалист с радостью проведет Вам консультацию по процедурам омоложения лица инъекционными и аппаратными методика. Быть красивой это искусство которое требует требует постоянного внимания специалиста! Мы предлагаем косметологические методики для избавления от морщин и улучшения качества кожи!

Записаться на прием
Косметолог врач дерматовенеролог

01

Косметолог в спб
Стерильное оборудование и инструменты

02

Косметолог в спб
Опытный персонал и стерильные условия

03

Косметолог в спб
Практикуем все виды инъекций

04

Косметолог в спб
100% гарантия безопасности и чистоты

Акции и скидки

Удаление татуировок лазером

Лазерное удаление
тату

Акция на лазерное удаление
Татуировок

20%

Записаться на прием
Смас лифтинг акции

СМАС лифтинг
Акция МСК

Скидка на смас лифтинг
-20% весь месяц

20%

Записаться на прием
Удаление папиллом

Удаление
папиллом

Удаление новообразований
АКЦИЯ

20%

Записаться на прием
Подарок в день рождения

День Рождения
скидка

Скидка на косметологию в
День Рождения

15%

Записаться на прием
Удаление татуировок лазером

Лазерное удаление тату

Акция на лазерное удаление Татуировок

20%

Записаться на прием
Смас лифтинг акции

СМАС лифтинг Акция СПб

Скидка на смас лифтинг -20% весь месяц

20%

Записаться на прием
Удаление папиллом

Удаление папиллом

Удаление новообразований АКЦИЯ

20%

Записаться на прием
Подарок в день рождения

День Рождения

Скидка на косметологию в День Рождения

15%

Записаться на прием
Previous
Next
Косметолог Гогина Москва

Доктор Марина Анатольевна Гогина.

Я врач дерматовенеролог косметолог, ведущий специалист косметолог 7 лет. Предлагаю услуги инъекционной косметологии в Москве (ботокс, биоревитализация, контурная пластика, радиесс, сферогель и др.), процедуры аппаратных методик омоложения лица и тела (смас лифтинг, фракционная шлифовка кожи), лечу людей от шрамов после ожогов и сложных операций. Считаю главным в работе свою способность вдохновлять людей и изменять их внешность в лучшую сторону.

Придерживаюсь современных методик омоложения и прислушиваюсь к каждому пациенту, помогу избавиться от возрастных изменений лица с которыми пациент обратился. Только при строгом соблюдении всех моих рекомендаций мы вместе сможем добиться потрясающего результата по изменению вашей внешности в лучшую сторону! 

В арсенале моих знаний достаточно процедур что бы подчеркнуть красоту человека и выделить его из толпы — другими словами, мой опыт позволяет справиться с проблемами лица применяя комплекс косметологических методик в борьбе с возрастными изменениями кожи. Хотите стать моложе? Я не сделаю Вам процедуры если уверена что они не помогут! В своей практике я использую косметологические методики от которых действительно будет результат.

Приглашаю Вас на консультацию в комфортную и оборудованную всем необходимым клинику косметологии, будьте готовы выглядеть и чувствовать себя сногсшибательно! 

Услуги косметолога

Дипломы и сертификаты

Дипломированный косметолог
Дипломированный косметолог
Дипломированный косметолог
Дипломированный косметолог
Дипломированный косметолог

Косметолог Мск отзывы

Отзывы о косметологе

Юлианна

Была у Марины на двух процедурах. На смас и на контурной пластике губ. Но это только начало!!! Очень понравилась своей ненавязчивостью и общением. Даёт консультации по всем вопросам. Индивидуальный подход…
Губы огонь!!! Все в меру, как я и хотела!

Отзывы о косметологе

Natali K

Очень рада, что к вам попала, хорошего косметолога найти сложно. А вы отличный профессионал , грамотный и внимательный. Марина очень милый, приятный, тактичный человек. Моё лицо буквально ожило в её умелых руках. Обязательно вернусь к ней и ещё не раз! Однозначно могу рекомендовать!!

Хороший косметолог мск

Все отзывы

Читать все отзывы о работе Марины Гогиной на Яндекс.Картах.

Обратная связь